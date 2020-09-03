Петербургский завод Nissan усовершенствовал технологию окраски автомобилей

Компания Nissan запустила технологию нанесения двухкомпонентного лака на все новые автомобили, производимые на заводе в Санкт-Петербурге. Усовершенствованная технология позволила повысить качество лакокрасочного покрытия автомобилей Nissan, сообщает пресс-служба японской марки. Внедрение новой технологии на заводе Nissan в Санкт-Петербурге потребовало модернизации производственных мощностей, что было сделано в период летних каникул.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года компания Nissan выпустила в России 19560 автомобилей (-39%), что соответствует планам и ожиданиям компании, прежде всего, вследствие карантина. В частности, петербургский завод Nissan в первом полугодии произвел 16013 кроссоверов Nissan Qashqai, X-Trail и Murano (-35%). Кроме того, на мощностях завода партнера по Альянсу в Москве было выпушено 3547 автомобилей Nissan Terrano (-50,9%).

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.