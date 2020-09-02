Skoda представила электрический кроссовер Enyaq

Компания Skoda представила свой первый электрический кроссовер, в основу которого легла платформа MEB. Серийная модель получила название Enyaq, составленное из ирландского имени Enya («источник жизни») и буквы Q, указывающей на принадлежность к линейке кроссоверов.

Как пишет портал Motor.ru, серийная версия Enyaq сильно отличается от одноименного концепта: во-первых, Enyaq получил традиционный для кроссовера кузов, а не купеобразный (такая версия появится на рынке позже). Во-вторых, для модели предложили стандартную светодиодную оптику, а за матричные фары придется доплатить. И, наконец, подсветка для фальшрадиаторной решетки Enyaq доступна только в качестве опции.

По габаритам электрокар сравним с Kodiaq: в длину он достигает 4648 мм, а в ширину – 1877 мм, в высоту – 1616 мм. Колесная база составляет 2765 мм. Объем багажника равен 585 литрам. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,27.

В салоне установлен 13-дюймовый сенсорный планшет мультимедийной системы с функцией распознавания жестов и голосовых команд (за них отвечает ассистент Laura), а также цифровая приборная панель диагональю 5,3 дюйма – меньше, чем у большинства обычных кроссоверов того же класса.

В списке оборудования предусмотрен также проекционный дисплей, система дистанционной автопарковки и диски размерностью от 18 до 21 дюйма. Кроме того, в оснащение включен помощник Travel Assist, который сочетает в себе адаптивный круиз-контроль и систему помощи при движении в пробках.

Skoda Enyaq будет доступен в нескольких модификациях, включая спортивную версию RS. В Европе модель предложат выбрать из трех заднеприводных вариантов и двух полноприводных. Базовый Enyaq 50 iV комплектуется батареей емкостью 55 кВт/ч, которая питает 148-сильный электромотор и обеспечивает запас хода на уровне 340 км по циклу WLTP. Такой кроссовер разгонятся до 100 км/ч за 11,7 секунды. Более мощная версия Enyaq 60 iV развивает 179 л.с. и оснащается батареей на 62 кВт/ч. Запас хода – 390 км, время разгона до «сотни» такое же. Skoda Enyaq 80 iV с электромотором мощностью 204 л.с. и батареей емкостью 82 кВт/ч проезжает на одном заряде 510 км, а на разгон до 100 км/ч тратит 8,5 секунды. Этот вариант самый дальнобойный. Наименее мощная версия из полноприводных, Enyaq 80x iV, оснащена парой электромоторов (по одному на каждой из осей) суммарной мощностью 265 л.с. и батареей на 82 кВт/ч. Запас хода – 460 километров, разгон до «сотни» – 6,9 секунды. Силовая установка топового Enyaq RS iV выдает 306 л.с. Батарея и запас хода те же, что и у 80x iV, при этом до 100 км/ч «заряженный» электрокар разгонятся всего за 6,2 секунды. Для всех модификаций, кроме RS, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч, а топовый вариант способен разогнаться до 180 км/ч.

Уже известно, что в Чехии базовый Skoda Enyaq будет стоить от 40,4 тыс. евро (3,5 млн рублей по нынешнему курсу). Прием заказов в некоторых европейских странах уже открыт, а первые поставки запланированы на 2021 год. О перспективах электромобиля в России информации пока нет.

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