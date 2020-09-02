УАЗ в сентябре частично вернется к полной рабочей неделе

Ульяновский автозавод, который в июле перешел на четырехдневный режим работы, в сентябре частично вернется к полной рабочей неделе. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Соллерс», в текущем месяце на УАЗе будет действовать следующий рабочий график: первая и третья недели – пятидневные, вторая и четвертая – сокращенные на день.

В июле Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 2619 автомобилей, что на 5% ниже показателя годичной давности. По итогам семи месяцев 2020 года в России было продано 14903 ульяновских внедорожника (-24%). В результате рыночная доля УАЗа составила 2,0% против 2,1% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

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