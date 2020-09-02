11 брендов поменяли цены на автомобили во второй половине августа

Рост цен на автомобили, предлагаемые на российском рынке, продолжается. Так, у 11 производителей, по данным мониторинга сайта «Цена Авто», во второй половине августа* обновились прайс-листы.

К примеру, за отчетный период большинство моделей Audi (18 из 28) получило новые ценники. При этом практически все из них подорожали (на 0,4 – 6,6%).

Еще один премиум-бренд – Infiniti – поднял стоимость моделей QX60 (на 0,5 – 0,6%) и QX80 (на 0,7 – 0,8%). А у Jeep прибавку в цене (на 1,2 – 2,0%) получили все автомобили, представленные на нашем рынке. Отметим и марку MINI, у которой кроссовер Countryman в максимальной комплектации John Cooper Works All4 подорожал на 5,2%.

Среди брендов массового сегмента выделяются французские Peugeot и Citroen, синхронно увеличившие стоимость своих кроссоверов на 50 тысяч рублей. Так, у Peugeot модели 3008 и 5008 теперь стоят дороже на 1,9 – 2,7% относительно прежних цен. А у Citroen это коснулось моделей C3 Aircross и C5 Aircross (на 2,0 – 3,6%). Входящий в Группу PSA немецкий Opel тоже на 50 тысяч поднял стоимость кроссовера Grandland X и минивена Zafira Life (на 1,6 – 2,6%).

Кроме этого, в последние дни лета кроссоверы Mazda СХ-5, СХ-9 и седан Mazda6 подорожали на 0,7 – 1,2%.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 31 августа 2020 года.