Группа PSA открыла новый дилерский центр Peugeot и Citroen в Ставрополе

Новый дилерский центр Peugeot и Citroen ГК «АльфаКар» расположен на юге Ставрополя. Автоцентр общей площадью 2800 кв.м также имеет собственный склад запчастей на 400 кв.м, сообщает пресс-служба Группы PSA.

Шоу-рум Peugeot и Citroen в 1100 кв.м способен вместить 22 автомобиля и представляет актуальные модели французских брендов, среди которых кроссоверы Peugeot – 5008 и 3008, а также кроссоверы Citroen – C3 Aircross и C5 Aircross. Помимо этого, в шоу-румепредставлены автомобили российской сборки: седаны Peugeot 408 и Citroen C4, пассажирские микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также грузовые фургоны Peugeot Expert и Boxer, Citroen Jumpy и Jumper. Автоцентр предоставляет услуги по продаже новых автомобилей, включая программу Trade-in, кредитование и страхование.

Сервисная зона площадью 1500 кв.м с 13-ю постами обслуживания, 10-ю подъемниками для пассажирских и грузовых моделей, зонами сход-развала, шиномонтажа, балансировки и диагностики позволяют выполнять любые виды работ по обслуживанию автомобилей Peugeot и Citroen, включая гарантийный и постгарантийный ремонт, а также установку дополнительного оборудования.

С открытием нового автоцентра в Ставрополе дилерские сети Peugeot и Citroen насчитывают 64 дилерских центра в 22 городах России. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2020 года продажи автомобилей Peugeot в нашей стране составили 2020 единиц (-17%). Российские дилеры Citroen за тот же период реализовали 1586 машин, что на 7% ниже показателя годичной давности.

Полный список дилеров Peugeot и Citroen (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».