АВТОВАЗ в августе снизил продажи в России на 5%

АВТОВАЗ в августе реализовал на российском рынке 28621 автомобиль LADA, включая LADA Niva – на 5% меньше, чем годом ранее. Кроме того, в прошлом месяце было продано 215 внедорожников Niva до ребрендинга модели, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. По итогам восьми месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 192397 машин, что на 18% ниже показателя годичной давности.

Бестселлером АВТОВАЗа в августе стала LADA Granta, чья реализация снизилась на 4% и составила 10693 автомобиля. Второй результат показала LADA Vesta – 8552 проданных машины (-8%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановил свой выбор 4286 покупателей (+24%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ отказался от введения неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга и по решению президента России, роста корпоративных продаж, а также начала восстановления спроса на автомобильном рынке. Кроме того, на предприятии издан приказ о сверхурочной работе и работе в выходные дни в августе и сентябре. В то же время в компании продолжают тщательно анализировать различные прогнозы развития рынка до конца года и в 2021 году, а также предпринимать все меры для сохранения загрузки производства на полную трудовую неделю, что возможно только при сохранении текущего уровня спроса на автомобили.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля LADA (и не только LADA) на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».