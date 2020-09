Массовые модели Chevrolet подорожали в России

Компания «Келес Рус», официальный дистрибьютор UzAuto Motors в РФ, объявила о плановом изменении с сегодняшнего дня цен на модели Chevrolet массового сегмента.

Теперь цены на Chevrolet Nexia теперь начинаются от 709,9 тыс. рублей, на Chevrolet Cobalt – от 759,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Келес Рус». Таким образом корректировка цен на эти модели составила 1,1–1,4% в зависимости от комплектации, а в денежном выражении составила 10 тыс. рублей. Компактные седаны Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt оснащаются двигателем 1,5 л (105 л.с.) в сочетании 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и предлагаются в четырех комплектациях – LS MТ, LT MT, LT AT и LTZ AT.

Цены на субкомпактный хэтчбек Chevrolet Spark были изменены на 40 тыс. рублей, или, в зависимости от одной из трех комплектаций, на 4,8–5,5%, и теперь начинаются от 759,9 тыс. рублей. Автомобиль укомплектован двигателем с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.) и автоматической коробкой передач от японского производителя Aisin. Модель предлагается в трех комплектациях – LS AT, LT AT и LTZ AT.

Напомним, продажи Chevrolet массового сегмента (модели Spark, Nexia и Cobalt) в России возобновились в июне 2020 года в рамках заключенного ранее соглашения General Motors и UzAuto Motors. Сейчас продажи осуществляются в 18 дилерских центрах в крупнейших городах страны. На разных этапах авторизации находятся еще около 30 новых партнеров.

Как отмечает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян, партнерство General Motors и узбекской компании UzAuto Motors выгодно за счет трех новых рынков сбыта: помимо России, UzAuto будет продавать автомобили в Казахстане и Беларуси. А главное преимущество UzAuto Motors в том, что Узбекистан экспортирует автомобили Chevrolet собственной сборки в Россию без пошлин, благодаря соглашению о взаимной беспошлинной квоте.

Полный список дилеров Chevrolet (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».