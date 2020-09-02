Сильнее всего рынок автомобилей с пробегом упал на Северном Кавказе

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», анализируя ситуацию на вторичных авторынках федеральных округов страны, отметили, что по итогам семи месяцев 2020 года все округа, без исключения, продемонстрировали отрицательную динамику.

Самое большое падение зафиксировано на Северном Кавказе. Так, по сравнению с январем – июлем 2019 года, в СКФО вторичный авторынок упал на 16%. В соседнем Южном ФО снижение покупок подержанных машин составило 12%. Показатель падения, превышающий общероссийский (-8,5%), зафиксирован и в Центральном ФО (-10%).

В остальных пяти округах ситуация сложилась лучше, чем в среднем по стране. В Сибири вторичный рынок снизился на 7,1%, а на Урале – на 6,7%. Сопоставимые показатели падения отмечены в Северо-Западном (-6,3%) и Приволжском (-6%) федеральных округах.

Наименьшее же падение рынка легковых автомобилей с пробегом за январь – июль нынешнего года наблюдается на Дальнем Востоке (-5,8%).

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