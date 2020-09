Tesla объявила о допэмиссии на 5 млрд долларов

Производитель электромобилей Tesla объявил о планах провести рыночную допэмиссию на сумму 5 млрд долларов через крупнейших брокеров Уолл-стрит. После публикации этого сообщения акции компании продолжили дорожать, хотя темпы подъема замедлились до 2,6% с 8% в начале сессии.

Как пишет агентство «Интерфакс», в число агентов размещения войдут ведущие банки, такие как Goldman Sachs, Bank of America Securities, Citigroup Global Markets и Morgan Stanley, пишет The New York Times. О допэмиссии было объявлено на следующий день после того, как произошел сплит акций Tesla с коэффициентом 5 к 1. Капитализация компании по итогам торгов в понедельник подскочила на 12,6% и достигла рекорда на фоне высокой активности торгов.

В результате рыночная стоимость Tesla (464,3 млрд долларов) превысила капитализацию Visa Inc. ($451,1 млрд), по данным Dow Jones Market Data. В настоящее время в фондовом индексе Standard & Poor's 500 всего шесть компаний обходят по капитализации Tesla.

За последние три месяца котировки акций производителя электромобилей взлетели примерно на 200%, с начала текущего года - на 500%. Значение S&P 500 за эти периоды увеличилось соответственно на 15% и 8%.

Напомним, ранее Tesla отчиталась о прибыли за второй квартал 2020 года выше прогнозов, что стало для нее четвертым подряд кварталом в плюсе. Согласно отчету компании, выручка составила 6,04 млрд долларов при ожиданиях 5,37 миллиарда. При этом чистая прибыль составила 107 млн долларов (в первом квартале – 16 миллионов). Разводненная прибыль на акцию составила 50 центов при прогнозах убытка в 1,04 доллара и против убытка в 2,31 доллара на акцию за второй квартал 2019 года.

Как отмечают в Tesla, бизнес компании проявил устойчивость в непростой период и несмотря на приостановку работы их основного производства в городе Фремонт из-за коронавируса на половину второго квартала. В Tesla рассчитывают, что достигнутый прогресс позволит успешно пройти и второе полугодие, и отметили рост производства на фоне спроса. Компания ставит своей целью реализовать в 2020 году более 500 тыс. автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам второго квартала 2020 года компания Tesla поставила 90,65 тыс. машин, что на 2,5% выше по отношению к первому кварталу, но на 5% меньше в годовом выражении. Поставки Model S и X составили 10,6 тыс. единиц, что меньше как в годовом, так и в квартальном выражении. А машин Model 3 и Y было поставлено 80,05 тыс. штук, что на 5% выше уровня первого квартала.

В том же квартале компания произвела 82272 электромобилей, это почти на 20% меньше по отношению к первому кварталу и на 5,5% ниже – ко второму кварталу 2019 года. Производство Model S и X составило только 6326 машин, это более чем вдвое меньше, чем в первом квартале текущего года и год назад. При этом автомобилей Model 3 и Y было произведено 75946 единиц – на 13% меньше по отношению к первому кварталу.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».