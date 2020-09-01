Запуск электромобиля Zetta отложен из-за нехватки финансирования

Фонд развития промышленности отказал разработчикам первого российского серийного электромобиля Zetta City Modul 1 в бюджетном кредите, из-за чего запланированный на конец текущего года старт производства будет перенесен. Об этом газете "Ведомости" сообщили гендиректор компании Zetta Денис Щуровский и представитель ФРП.

Напомним, компания рассчитывала получить от ФРП кредит в размере 99,9 млн рублей на пять лет под 1% годовых, но экспертный совет фонда отказал, считая, что собственных средств компании и займа фонда недостаточно для запуска производства с нуля. ФРП готов рассмотреть заявку еще раз, как только будет найден инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом.

Гендиректор компании Денис Щуровский напомнил, что в разработку моделей, выпуск опытных образцов и создание производственной площадки уже было вложено 570 млн рублей, из них 139 млн рублей - в создание производства. Он также не исключил, что Zetta сможет самостоятельно профинансировать запуск производства или получить поддержку от правительства Самарской области.

Напомним, серийный выпуск компактного трехдверного электромобиля City Modul 1 планируется наладить на заводе Zetta в Тольятти. Максимальный объем планового производства составляет 15 тыс. электромобилей в год. Для City Modul 1 предусмотрено три комплектации: переднеприводная с запасом хода 180 км (от 550 тыс. рублей), переднеприводная с увеличенной емкостью батареи и запасом хода около 500 км (от 750 тыс. рублей) и полноприводная с запасом хода примерно 500 км (от 950 тыс. рублей). Максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Как сообщалось ранее, в случае успешного запуска и реализации первого российского серийного электрокара Zetta компания может разработать электрическое купе, которое пока существует лишь в компьютерном виде. Кроме того, на предприятии готовы выпускать модификацию для людей с ограниченными возможностями. Планируется также и грузовая версия с удлиненным кузовом и высоким грузовым отсеком.

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