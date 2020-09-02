Новая спецверсия Lexus RX Black Vision доступна для заказа в России | АВТОСТАТ

Новая спецверсия Lexus RX Black Vision доступна для заказа в России

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Новая спецверсия Lexus RX Black Vision доступна для заказа в России

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Российские дилеры Lexus начали прием заказов на новую специальную версию премиального кроссовера Lexus RX Black Vision. Специальная версия доступна для полноприводных моделей Lexus RX 300 AWD и RX 350 AWD по цене от 4 млн 168 тыс. рублей и 4 млн 609 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба японской марки.

Премиальный кроссовер Lexus RX в специальной версии Black Vision внешне отличается фирменной веретенообразной затемненной решеткой радиатора и черными корпусами зеркал заднего вида. Все автомобили RX Black Vision получили 20-дюймовые легкосплавные колесные диски с двухцветным темно-бронзовым покрытием, оригинальный обвес с аэродинамическими накладками на переднем и заднем бампере, а также на нижней части передних и задних дверей. Кроме того, все автомобили отмечены эмблемой специальной серии.

RX Black Vision доступен в десяти цветовых решениях, включающих базовый черный и девять оттенков типа «металлик»: Искрящийся белый, Серый, Светло-серый, Черный, Красный, Коричневый, Светло-бежевый, Темно-зеленый и Темно-синий.

Премиальные кроссоверы RX 300 Black Vision и RX 350 Black Vision оснащены двигателями (238 л.с. и 299 л.с. соответственно) с автоматической трансмиссией, при этом версия RX 350 Black Vision оборудована 8-ступенчатой коробкой передач, обеспечивающей плавные переключения и оптимизированный расход топлива.

Что касается систем безопасности, обновленный RX Black Vision оснащен системой активной помощи при повороте, системой помощи при выезде с парковки задним ходом с функциями визуального и звукового оповещения, системой автоматического торможения, распознавания пешеходов, а также системой мониторинга «слепых зон» с отображением предупреждающих сигналов в боковых зеркалах (BSM).

Какие еще обновления и новые модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки цены спецверсии lexus lexus rx

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