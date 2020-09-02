BMW с 1 сентября повысил цены в России в среднем на 2,1%

Компания BMW Group Россия с 1 сентября 2020 года установила новые рекомендованные розничные цены на автомобили BMW. Изменения затронули все автомобили, за исключением предоплаченных клиентских автомобилей как на складах компании и дилеров, так и в ближайшем подтвержденном производстве и транзите, сообщает пресс-служба баварской марки. Как отмечается, несмотря на существенный рост валютных курсов относительно рубля в летние месяцы, среднее повышение цен составило всего 2,1%.

Так, цены на самую доступную модель BMW на российском рынке BMW 2 серии Gran Coupe теперь начинаются от 2 млн 130 тыс. рублей. BMW 3 серии после повышения цен предлагается от 2 млн 580 тыс. рублей, а стоимость BMW 4 серии Coupe составляет от 3 млн 170 тыс. рублей. Седан 5 Series можно приобрести по цене от 3 млн 520 тыс. рублей. Цены на BMW 6 серии GT начинаются с 4 млн 370 тыс. рублей. Премиум-седан BMW 7 Series оценили минимум в 6 млн 500 тыс. рублей, а удлиненная версия модели BMW 7 серии Long доступна от 8 млн 190 тыс. рублей.

Выросли цены и на вседорожные модели BMW. Так, базовый X1 будет стоить от 2 млн 130 тыс. рублей, модель X2 оценили минимум в 2 млн 180 тыс. рублей, а кроссовер BMW X3 можно будет приобрести по цене от 3 млн 660 тысяч рублей. Новая начальная цена BMW X4 составляет 3 млн 970 тыс. рублей. Модели X5 и X6 будут стоить от 5 млн 010 тысяч и 5 млн 880 тыс. рублей соответственно. Стоимость внедорожника BMW X7 составит 6 млн 660 тыс. рублей.

Кроме того, изменение цен не коснулось части модельного ряда, а именно: BMW 2 серии Coupe, BMW 3 серии GT,BMW 4 серии Gran Coupe, BMW M5, BMW 8 серии (во всех типах кузова), BMW X3 M, BMW X4 M, BMW X5 M и BMW X6 M.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры BMW реализовали 17110 автомобилей – на 14% меньше, чем годом ранее. В результате баварская марка стала лидером в премиум-сегменте на российском авторынке. Самой продаваемой моделью BMW в нашей стране стал кроссовер Х5, который в январе-июне выбрал 3301 покупатель (+35%). Второе место занял полноразмерный кроссовер BMW X7, чья реализация составила 2522 штуки (+143%). Замыкает тройку бестселлеров BMW по-прежнему компактный кроссовер X3 с показателем 2388 автомобилей (-18%). Одним из главных драйверов роста в первом полугодии также стал новый BMW 2 серии Gran Coupe: после дебюта в марте реализовано более 150 автомобилей. Кроме того, продолжает расти спрос на BMW Z4 (+30%) и BMW 8 серии (+3%). Ключевыми новинками второй половины года станут новый BMW 4 серии Coupe, а также обновленные BMW 5 серии и 6 серии GT, которые уже доступны для заказа у российских дилеров.

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