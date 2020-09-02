Mazda открыла новый дилерский центр в Ставрополе

Компания «Ключавто» открыла в Ставрополе новый дилерский центр бренда Mazda, который расположен в автомобильной деревне «Ключавто». Это уже третий по счету центр Mazda в портфеле холдинга и девятый в городе, где компания «Ключавто» также представлена брендами Mercedes-Benz, BMW, Audi, Hyundai, Nissan, Datsun, KIA и Changan.

В шоу-руме «Mazda Ключавто Ставрополь» на 188 кв.м представлен весь модельный ряд Mazda. Продажа новых автомобилей Mazda в «Ключавто» доступна и онлайн с возможностью доставки автомобиля клиенту. Уже сегодня на официальном сайте автосалона есть возможность записаться на сервисное обслуживание, получить консультацию специалиста, ознакомиться с перечнем автомобилей в наличии и т. д.

Дилерский центр «Mazda Ключавто Ставрополь» предлагает своим клиентам весь комплекс услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию. Сервисная зона нового центра оснащена современным оборудованием и позволяет выполнять любые виды работ по обслуживанию автомобилей Mazda. Слесарный цех площадью 63 кв. м оборудован тремя рабочими постами.

Помимо сервисного обслуживания, дилерский центр предлагает оригинальные запчасти, дополнительное оборудование и аксессуары, широкий выбор программ финансирования покупки и сопутствующих услуг. Кроме этого, действует программа trade-in, позволяющая клиентам обменять прежний автомобиль на новый Mazda.

Напомним, компания «Ключавто» сотрудничает с брендом Mazda с 2018 года. Первый дилерский центр бренда был открыт в Москве, позже дилерская сеть пополнилась новым предприятием в Волгограде.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2020 года российские дилеры Mazda реализовали 14343 автомобиля, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda достигла 1,9% против 1,7% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в январе-июле составили 10864 машины (-3%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Быстро узнать стоимость автомобилей Mazda (и не только Mazda) можно на сайте «Цена авто».