Корпоративные покупки автомобилей в июле снизились на 10%

В то время как рынок новых легковых автомобилей в июле на российском рынке продемонстрировала рост на 8,5%, ситуация в корпоративном сегменте осталась в «минусовой» зоне. Компании и организации приобрели почти 20 тыс. новых легковых машин, что на 10% меньше, чем в июле 2019 года. Таким образом, примерно каждый восьмой автомобиль был взят на баланс каким-либо юрлицом.

Какие же марки и модели пользовались большей популярностью у них в июле? Среди марок таковыми оказались автомобили LADA. На них пришлось более 15% корпоративного рынка. В количественном отношении это составило 3,1 тыс. экземпляров (-10%). На втором месте – KIA (2 тыс. шт.; -19%), на третьем – Volkswagen (1,8 тыс. шт.; -20%). На четвертой и пятой позициях – Toyota (1,7 тыс. шт.) и Hyundai (1,6 тыс. шт.) соответственно. При этом у Toyota отмечено снижение на 6,5%, а Hyundai оказался единственным брендом в пятерке лидеров с положительной динамикой (+17%).

Лидером модельного рейтинга остается LADA Largus, который в июле был приобретен юрлицами в количестве 1,4 тыс. штук. Вторым по популярности стал Volkswagen Polo, разошедшийся тиражом в 1,2 тыс. единиц. Далее с разницей всего лишь в один автомобиль следуют KIA Rio (803 шт.) и Hyundai Solaris (802 шт.). Замыкает пятерку лидеров Toyota Сamry (727 шт.).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».