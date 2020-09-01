Renault открыла новый дилерский центр в Новороссийске

В Новороссийске начал работу новый дилерский центр Renault – «СБСВ-Ключавто Дельта», ставший четвертым по счету в Краснодарском крае. В регионе Renault занимает пятое место по объему продаж, сообщает пресс-служба французской марки. Напомним, компания «Ключавто» сотрудничает с брендом Renault на протяжении 12 лет. Первый дилерский центр бренда был открыт в 2008 году в Краснодаре.

Шоу-рум входит в единый комплекс «Renault Ключавто Новороссийск» с административно-техническими помещениями общей площадью 2736,6 кв.м. По своему оформлению и оснащению автоцентр отвечает международным стандартам бренда. Шоу-рум площадью 370 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из пяти автомобилей. Салон оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, уютными зонами ожидания с Wi-Fi, комфортной зоной выдачи новых машин.

Общая площадь сервисной зоны составляет 840 кв.м и оборудована 10 постами электрики, шиномонтажа, развал-схождения и др. Ожидая в салоне выдачу автомобиля, клиенты могут отслеживать статус проведения сервисных работ в режиме реального времени.

Помимо сервисного обслуживания, дилерский центр предлагает оригинальные запчасти, дополнительное оборудование и аксессуары, широкий выбор программ финансирования покупки и сопутствующих услуг. Кроме этого, действует программа trade-in, позволяющая клиентам обменять прежний автомобиль на новый Renault.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2020 года российские дилеры Renault реализовали 63141 автомобиль, что на 17% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 8,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».