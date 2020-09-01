Nissan X-Trail получил новые опции в России

Российские дилеры Nissan начали продажи кроссовера Nissan X-Trail 2020-го модельного года. Автомобиль получил новые функции и опции connectivity, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara цвета кофе, сообщает пресс-служба японской марки.

Благодаря новому интерфейсу головного устройства Nissan Connect смартфон теперь можно подключить к системе через Android Auto или Apple CarPlay. На мультимедийный экран выводятся контакты, музыка и приложения. Обновленное головное устройство теперь также обладает функцией проецирования приложения Яндекс.Навигатор с экрана смартфона через программу Яндекс.Авто. Управлять мультимедийной системой можно с помощью встроенных голосовых команд или через голосовых помощников.

В комплектациях Nissan X-Trail 2020-го модельного года, где головное устройство с предустановленным 4G-модемом работает под управлением системы Яндекс.Авто (SE Yandex и LE Yandex), теперь доступна и система кругового обзора (AVM). Вся информация выводится на 8-дюймовый сенсорный цветной дисплей.

Для комплектаций SE Top и LE Top стала доступна функция дистанционного запуска двигателя: специальная клавиша расположена на ключе автомобиля. Новый вариант комбинированной отделки сидений премиальной обивкой Alcantara цвета кофе доступен для комплектаций SE Top и всех версий LE (LE, LE Yandex и LE Top).

Цены на Nissan X-Trail 2020-го модельного года в комплектации XE начинаются с отметки 1 млн 749 тыс. рублей. Стоимость автомобиля в комплектации SE составит от 1 млн 968 тыс. рублей. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 2 млн 006 тыс. рублей (для комплектации SE Yandex) и от 2 млн 238 тыс. рублей (для комплектации LE Yandex). В максимальной комплектации LE Top с двигателем 2,5 Nissan X-Trail обойдется в 2 млн 374 тыс. рублей.

Напомним, кроссовер Nissan X-Trail выпускается для российского рынка на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2020 года продажи Nissan X-Trail в России составили 10940 автомобилей (-2,5%), что позволило кроссоверу войти в ТОП-25 самых популярных моделей в нашей стране.

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