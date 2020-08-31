Zetta опубликовала первые официальные фотографии своего электромобиля | АВТОСТАТ

Zetta опубликовала первые официальные фотографии своего электромобиля

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Zetta опубликовала первые официальные фотографии своего электромобиля

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Компания Zetta опубликовала первые официальные фотографии предсерийного образца электромобиля City Modul 1. От прототипа предсерийная Zetta отличается наличием форсунок омывателя на капоте, зарядного разъема, светоотражателей и ручки на задней двери. Также имеются колесные диски нового дизайна и отсутствует декоративный молдинг сбоку, пишет "Российская газета".

Серийный выпуск компактного трехдверного электромобиля City Modul 1 стартует в конце 2020 года на заводе Zetta в Тольятти. Максимальный объем планового производства составляет 15 тыс. электромобилей в год. На сегодняшний день в проект уже вложено порядка 570 млн рублей. Для запуска производства компании необходимы инвестиции в размере 100 млн рублей.

Для City Modul 1 предусмотрено три комплектации: переднеприводная с запасом хода 180 км (от 550 тыс. рублей), переднеприводная с увеличенной емкостью батареи и запасом хода около 500 км (от 750 тыс. рублей) и полноприводная с запасом хода примерно 500 км (от 950 тыс. рублей). Максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Как сообщалось ранее, в случае успешного запуска и реализации первого российского серийного электрокара Zetta компания может разработать электрическое купе, которое пока существует лишь в компьютерном виде. Кроме того, на предприятии готовы выпускать модификацию для людей с ограниченными возможностями. Планируется также и грузовая версия с удлиненным кузовом и высоким грузовым отсеком.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки электромобили разработки zetta

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