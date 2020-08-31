Zetta опубликовала первые официальные фотографии своего электромобиля

Компания Zetta опубликовала первые официальные фотографии предсерийного образца электромобиля City Modul 1. От прототипа предсерийная Zetta отличается наличием форсунок омывателя на капоте, зарядного разъема, светоотражателей и ручки на задней двери. Также имеются колесные диски нового дизайна и отсутствует декоративный молдинг сбоку, пишет "Российская газета".

Серийный выпуск компактного трехдверного электромобиля City Modul 1 стартует в конце 2020 года на заводе Zetta в Тольятти. Максимальный объем планового производства составляет 15 тыс. электромобилей в год. На сегодняшний день в проект уже вложено порядка 570 млн рублей. Для запуска производства компании необходимы инвестиции в размере 100 млн рублей.

Для City Modul 1 предусмотрено три комплектации: переднеприводная с запасом хода 180 км (от 550 тыс. рублей), переднеприводная с увеличенной емкостью батареи и запасом хода около 500 км (от 750 тыс. рублей) и полноприводная с запасом хода примерно 500 км (от 950 тыс. рублей). Максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Как сообщалось ранее, в случае успешного запуска и реализации первого российского серийного электрокара Zetta компания может разработать электрическое купе, которое пока существует лишь в компьютерном виде. Кроме того, на предприятии готовы выпускать модификацию для людей с ограниченными возможностями. Планируется также и грузовая версия с удлиненным кузовом и высоким грузовым отсеком.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».