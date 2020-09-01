Предприятие Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде возобновило работу после летнего отпуска

Компания Volkswagen Group Rus сегодня возобновила выпуск автомобилей на производственной площадке в Нижнем Новгороде после корпоративного отпуска, который проходил с 3 августа 2020 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Volkswagen Group Rus, добавив, что производство будет работать в обычном режиме (5 дней в неделю).

Напомним, на данный момент на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде производятся кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а в третьем квартале 2020 года начнется выпуск лифтбека Skoda Octavia четвертого поколения. Проектная производственная мощность составляет 132 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций в оборудование и инфраструктуру составил 387,5 млн евро.

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