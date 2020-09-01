Opel открыл новый дилерский центр в Ленинградской области

Компания Opel открыла новый дилерский центр «Opel Автополе» в Ленинградской области. Он расположен на юго-востоке Санкт-Петербурга в городе Кудрово Всеволожского района, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Шоу-рум площадью 194 кв.м размещает весь модельный ряд автомобилей немецкого бренда, среди которых новый кроссовер Opel Grandland X, пассажирский микроавтобус Opel Zafira Life и грузовой фургон Opel Vivaro. Автоцентр предоставляет полный спектр услуг по продаже новых автомобилей Opel, их обслуживанию и страхованию.

Сервисная зона площадью 1100 кв.м с 8 постами обслуживания, тремя подъемниками для пассажирских и двумя подъемниками для грузовых моделей, зонами сход-развала, шиномонтажа, балансировки и диагностики позволят выполнять любые виды работ по обслуживанию автомобилей Opel, включая гарантийный и постгарантийный ремонт, а также установку дополнительного оборудования. Для удобства клиентов на территории комплекса ГК Автополе расположены три кафе, центр предоставления государственных услуг (МФЦ), а также клиентская парковка на 600 автомобилей. Автомобильный комплекс общей площадью 1294 кв.м также имеет собственный склад запчастей на 136 кв.м.

С открытием автоцентра в городе Кудрово Ленинградской области дилерская сеть Opel насчитывает 12 дилерских центров Opel в 9 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь. По количеству дилеров Opel лидирует Москва, следом Санкт-Петербург с двумя центрами и по одному дилеру в остальных городах России. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итгам семи месяцев 2020 года российские дилеры Opel реализовали 113 автомобилей.

Полный список дилеров Opel (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».