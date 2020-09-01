КАМАЗ возобновил работу после летнего отпуска | АВТОСТАТ

КАМАЗ возобновил работу после летнего отпуска

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КАМАЗ возобновил работу после летнего отпуска

КАМАЗ сегодня возобновил производство автомобилей после корпоративного отпуска, который проходил на предприятии с 17 августа. Это вторая половина отпуска, предоставленного работникам предприятия в 2020 году, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, в июле КАМАЗ выпустил 3484 грузовых автомобиля (+93%), а всего с начала года – 20131 машину (+21%). Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце КАМАЗ увеличил продажи в России на 14,5% до 2504 грузовиков. По итогам семи месяцев 2020 года реализация «КАМАЗов» на российском рынке составила 14242 единицы техники (-4,9%).

О новинках рынка легковых автомбилей можно почитать в "Календаре новинок".

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство грузовые автомобили камаз

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