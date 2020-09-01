Новый Toyota Highlander стартует на российском рынке

Российские дилеры Toyota начали продажи полноразмерного кроссовера Toyota Highlander четвертого поколения. Новинка предлагается в двух комплектациях – «Престиж» и «Люкс Safety» – по цене от 3 млн 688 тыс. рублей и 4 млн 291 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

В комплектации «Престиж» автомобиль оснащен системой выбора режимов движения Eco/Normal/Sport и Multi-terrain Select, светодиодной головной оптикой и противотуманными фарами, и обновленной системой полного привода Dynamic Torque Control. Салон нового Toyota Highlander отличают новая панель приборов с 7-дюймовым экраном, мультимедийная система с поддержкой Apple Carplay и Android Auto и 8-дюймовым дисплеем на передней панели, аудиосистема с 6 динамиками и дополнительные USB-разъемы для пассажиров второго ряда.

Toyota Highlander в максимальной комплектации «Люкс Safety» оснащен новой системой полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя муфтами на задней оси. В оснащение данной версии входят проекционный 10,5-дюймовый дисплей, аудиосистема JBL с 11 динамиками, полный зимний пакет с электрообогревом всей поверхности лобового стекла и подогревом передних и задних сидений, отделка салона натуральной кожей и легкосплавные 20-дюймовые диски. Кроме того, автомобиль оснащен пакетом систем активной безопасности Toyota Safety System 2.0 с расширенным функционалом.

Toyota Highlander доступен на российском рынке с атмосферным двигателем V6 мощностью 249 л.с. в сочетании с высокоэффективной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Построенный на новой глобальной архитектуре TNGA, Toyota Highlander четвертого поколения получил новый дизайн экстерьера и увеличился в габаритах. С возросшей колесной базой и длиной на 60 мм, на 5 мм – шириной, а также уменьшенной на 40 мм высотой, новый кузов позволил увеличить запас пространства на втором и третьем ряду и сделать удобной посадку для пассажиров.

Как отмечается, еще до старта продаж спрос на новый Toyota Highlander превысил план на 142%. При этом 80% российских покупателей отдают предпочтение топовой версии кроссовера «Люкс Safety», оставшиеся 20% остановили свой выбор на комплектации «Престиж».

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