АВТОВАЗ поставил сервису Ozon 40 фургонов LADA Largus

Автопарк сервиса Ozon «Супермаркет», который позволяет заказать свежие продукты и товары повседневного спроса с доставкой в Москве и Московской области, пополнили 40 фургонов LADA Largus.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, автомобили LADA Largus Ozon окрашены в белый цвет, оснащены 106-сильными моторами и выполнены в комплектации Comfort (две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема, подогрев сидений). В багажном отделении смонтированы петли для крепления груза и уложен защитный ковер пола из полиэтилена высокой плотности.

Как отмечается, эта поставка стала очередным шагом в сотрудничестве АВТОВАЗа и онлайн-ритейлера Ozon. Всего в автопарке Ozon несколько десятков автомобилей LADA Largus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ поставил «Почте России» более тысячи автомобилей LADA Largus (фургоны и пятиместные универсалы). Автомобили лазурно-синего цвета оснащаются наклейками с символикой почтового ведомства, бело-лунными маячками и сиреной. Также LADA Largus укомплектованы сигнализацией с обратной связью и возможностью автозапуска, дополнительным комплектом зимних шин, набором водителя в фирменной сумке LADA и др.

Стоит отметить, что для всех специальных LADA Largus сохранен изначальный показатель максимальной массы. Это позволяет использовать заводское шасси, автомобилем можно управлять при наличии прав категории «В», а кроме того, на них не распространяется запрет на въезд в закрытые для грузового транспорта зоны.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2020 года продажи LADA Largus в России составили 19245 автомобилей, что на 21% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате LADA Largus вошел в тройку бестселлеров АВТОВАЗа на российском рынке.

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