Автодилеры рассказали, ждать ли осенью дефицита машин

На российском авторынке возник дефицит машин, который из-за летних каникул на автозаводах может только обостриться.

По словам начальника экспертно-аналитического управления ГК «Автомир» Артема Зябина, по большинству марок сейчас наблюдается ощутимая нехватка автомобилей, причем по некоторым брендам практически не осталось незаконтрактованных машин. Ситуация должна начать выправляться во второй половине сентября, хотя по каким-то маркам дефицит может продлиться до конца осени.

«В целом сложившийся дефицит – временный, мы ожидаем, что по некоторым брендам ситуация начнет приходить в норму в конце 2020 года. Но при этом осенью нехватка может появиться по другим маркам, в частности, Volvo. В данный момент не до конца понятна ситуация с поставками в сентябре, и есть вероятность, что в дефиците в первую очередь окажется модель ХС90», – говорит директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский.

В свою очередь, заместитель директора департамента корпоративных продаж ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян отмечает, что дефицит автомобилей, безусловно, оказывает влияние на динамику цен. Но он не является основным фактором для их роста, в отличие от таких внешних факторов, как курс рубля по отношению к основным валютам, инфляция, изменения, вносимые в налоговое и таможенное законодательство. Тем не менее дефицит в значительной степени ускоряет процесс корректировки ценников, а также влияет на оперативное изменение торговой политики в части отмены ранее действовавших специальных программ и скидок. До наступления осени прайс-листы могут повыситься от 2% до 4%. Также более чем вероятно, что это будет не последняя корректировка цен в текущем году.

«Потенциально возможное увеличение цен, в совокупности со сходом на нет отложенного спроса, вернет рыночный тренд в его прежнее негативное состояние: по итогам года рынок по-прежнему ожидает падение около 25% по отношению к прошлому году», – резюмирует Константин Авакян.

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