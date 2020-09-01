Новая спецверсия Mitsubishi Outlander поступила в продажу в России

Российские дилеры Mitsubishi сегодня начинают продажи кроссовера Mitsubishi Outlander в новой ограниченной серии Black Edition. Новинка доступна в двух основных цветах кузова – белом перламутровом и черном – с доплатой 65 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Изменения Outlander Black Edition на базе версий 2.0 Invite 4WD и 2.0 Intense+ 4WD (базовая стоимость – 2 млн 002 тыс. руб. и 2 млн 131 тыс. руб.) коснулись экстерьера и интерьера автомобиля. В обеих комплектация доминирует черный цвет отделки, в котором выполнены 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетка радиатора, нижние накладки переднего и заднего бампера, верхние вставки над передним бампером, хромированные элементы двери багажника, боковые зеркала, молдинги дверей, рейлинги, верхняя часть салона, включая потолок, а также вставки на передней панели и дверных картах под карбон.

Интерьер отличает специальная комбинированная отделка сидений – приятная на ощупь ткань в центральной части сидений имеет водоотталкивающие свойства. Салон также получил красную прострочку на сидениях, козырьке панели приборов, рулевом колесе, переднем подлокотнике и подлокотнике в дверях.

В одной из комплектаций специальной версии – Invite 4WD – также добавлены боковые подушки безопасности, боковые шторки и подушка безопасности для коленей водителя, хромированные внутренние ручки дверей.

Стоит отметить, что кроссовер Mitsubishi Outlander производится на заводе «ПСМА Рус» в Калуге и является самой продаваемой моделью Mitsubishi в нашей стране.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».