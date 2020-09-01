В России стартуют продажи нового бизнес-седана KIA K5

Российские дилеры KIA сегодня начинают продажи нового седана бизнес-класса KIA K5, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Новинка приходит на смену модели KIA Optima и будет доступна в России в десяти комплектациях, сообщает пресс-служба корейской марки. Версии Classic, Comfort, Luxe, Prestige и Style можно приобрести с обновленным двигателем 2,0 MPI с распределенным впрыском, который развивает мощность 150 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором. С 2,5-литровым мотором с непосредственным впрыском топлива GDI (мощность 194 л. с., крутящий момент 246 Нм) и 8-ступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач будут предлагаться в комплектациях Luxe, Prestige, Style, GT Line и наиболее оснащенной GT Line+.

Поскольку все KIA K5 имеют автоматическую трансмиссию вне зависимости от комплектации они оснащаются системой выбора режимов движения Drive Mode Select, позволяющей водителю выбрать наиболее подходящий его стилю и конкретным дорожным условиям набор настроек.

Вне зависимости от версии, седан имеет в оснащении светодиодные фары и дневные ходовые огни, датчик света, фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности, систему курсовой устойчивости (ESC), фирменную интегрированную систему активного управленияшасси KIA (VSM) и ассистент старта на подъеме (НАС), а также систему предупреждения об экстренном торможении (ESS) и круиз-контроль. Водитель в реальном времени может получать информацию о давлении в шинах благодаря системе контроля TPMS.

На автомобиль устанавливается кондиционер, удобное мультифункциональное рулевое колесо и модуль Bluetooth для подключения мобильного телефона в режиме Hands free. Все стеклоподъемники штатно оснащаются электроприводом. Базовой мультимедийной системой является система с радио, USB- портом и шестью динамиками. В фирменный пакет «Теплые опции» по умолчанию входит подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя, обогреваемые боковые зеркала с электроприводом регулировки.

Наиболее доступная комплектация Classic (от 1 млн 489 тыс. 900 руб.) имеет тканевую отделку салона, а декоративные вставки передней панели и обшивок дверей выполнены «под металл». На эти автомобили устанавливается приборная панель Supervision с цветным TFT-дисплеем 4,2”, аудиосистема имеет монохромный экран с диагональю 3,8”. KIA K5 Classic комплектуются 16-дюймовыми легкосплавными литыми дисками, размерность шин – 215/60.

Комплектация Comfort (от 1 млн 609 тыс. 900 руб.) внешне отличается наличием светодиодных противотуманных фар. На этих автомобилях устанавливается рулевое колесо с отделкой кожей и функцией подогрева, кожаную отделку имеет и ручка селектора трансмиссии. Предусмотрены двухзонный автоматический климат-контроль и автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла. Салонное зеркало имеет функцию автозатемнения, а наружные зеркала – электропривод складывания. Устанавливаются передние и задние датчики парковки и камера заднего обзора с динамическими направляющими линиями. KIA K5 Comfort оснащается мультимедийной системой с цветным сенсорным дисплеем 8", имеющей поддержку Android Auto и Apple Carplay и способной распознавать голосовые команды.

В комплектации Luxe новый K5 (от 1 млн 709 тыс. 900 рублей с двигателем 2,0 MPI и за 1 млн 839 тыс. 900 рублей с двигателем 2,5 GDI) внешне отличается от более доступных комплектаций колесами размерностью 17-дюймов (шины 215/55), хромированными ручками дверей, светодиодными задними фонарями. Что касается интерьера, сиденья получили кожаную обивку, современной эко-кожей отделаны дверные панели и центральная консоль, декоративные вставки выполнены из черного глянца, передняя панель и вставки дверей имеют текстуру дерева Hydro Wood, а часть элементов – покрытие «сатиновый хром». Сиденье водителя оснащено электроприводом регулировок не только положения, но и поясничного подпора. Дополнительный комфорт предусмотрен для пассажиров второго ряда: для них установлены отдельные дефлекторы системы вентиляции, а также два разъема USB для зарядки мобильных устройств. Список опций комфорта и удобства в эксплуатации дополнен электрообогревом лобового стекла, электрическим стояночным тормозом (EPB) c функцией Autohold и датчиком дождя. Система бесключевого доступа Smart Key предусматривает не только пуск двигателя кнопкой с места водителя, но и дистанционный его пуск с ключа. Погрузку и выгрузку облегчает интеллектуальная система открывания багажника.

KIA K5 в комплектации Prestige (от 1 млн 799 тыс. 900 рублей с двигателем 2,0 MPI и от 1 млн 929 тыс. 900 рублей с двигателем 2,5 GDI) получил расширенный список оборудования безопасности. Предусмотрены дополнительная коленная подушка безопасности водителя, система кругового обзора с четырьмя камерами, система контроля слепых зон BСW и система предупреждения при выезде с парковки задним ходом RCCW. Список опций комфорта пополняется подогревом задних сидений и удобной панелью беспроводной зарядки c вертикальным расположением устройства.

Комплектация Style (от 1 млн 849 тыс. 900 рублей с двигателем 2,0 MPI и 1 млн 979 тыс. 900 рублей с двигателем 2,5 GDI) дает клиенту возможность оснастить автомобиль рядом элементов дизайн-пакета GT Line. На такие автомобили устанавливаются 18-дюймовые колеса (размер шин – 235/45), решетка радиатора спортивного дизайна, спортивный передний бампер, светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа. Улучшен набор мультимедийных возможностей за счет установки навигационной системы с 10,25-дюймовым цветным дисплеем, с поддержкой информации о пробках в реальном времени, платформ Android Auto и Apple Carplay. Данная мультимедийная система имеет Bluetooth-модуль с параллельным подключением двух устройств (к примеру – один телефон для звонков, один – для потокового прослушивания аудиокомпозиций). Также, впервые для седанов KIA бизнес-класса, устанавливается премиальная аудиосистема Bose с внешним усилителем и 12 динамиками (включая сабвуфер).

Комплектация GT Line (от 2 млн 109 тыс. 900 руб.) помимо 18-дюймовых колес, спортивного бампера и решетки радиатора комплектуется черным спойлером на крышке багажника, панорамной крышей и люком с электроприводом. Все автомобили в этой комплектации отмечены специальными эмблемами GT Line. В салоне автомобиля потолок и стойки крыши имеют черную отделку, предусмотрены алюминиевые накладки педалей и порогов. Декоративные вставки напередней панели и накладках дверей украшены изящным узором из тонких линий Hairline Pad. Устанавливается спортивное рулевое колесо с ободом усеченной формы и эмблемой GT Line, переключение передач можно осуществлять при помощи удобных подрулевых лепестков. Перед глазами водителя – новейшая, полностью цифровая приборная панель Supervision с диагональю 12,3", на который, в частности, может быть автоматически выведено изображение с камер контроля слепых зон (система BVM). Комплектация GT Line предлагает более высокий уровень комфорта по сравнению с остальными версиями. Сиденье водителя имеет память настроек положения, а для переднего пассажира устанавливается сиденье повышенной комфортности, имеющее не только электроприводы регулировок и поясничного подпора, но и дополнительное положение Relaxation Seat. Оба передних сиденья оборудуются не только подогревом, но и вентиляцией. Особую атмосферу в салоне создает светодиодная подсветка с режимом динамической подсветки Mood Lamp и возможностью персонализации настроек (64 цвета и оттенков). Список опций безопасности расширен за счет системы безопасного выхода SEA с возможностью автоматической электронной блокировки замков задних дверей от случайного открывания детьми.

Максимальная комплектация GT Line+ (от 2 млн 199 тыс. 900 руб.) оснащается наиболее полным набором современных систем безопасности, входящими в комплекс высокотехнологичных систем помощи водителю Drive Wise. К этим решениям относятся интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией временной остановки и возобновления движения (Stop & Go), система предотвращения фронтального столкновения с функцией предупреждения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT), система предотвращения выезда из полосы движения (LKA), ассистент движения в полосе (LFA), система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA), система контроля внимания водителя (DAW) и ассистент управления дальним светом (HBA). Автомобили в комплектации GT Line+ оснащаются цветным проекционным дисплеем (HUD).

Какие еще модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».