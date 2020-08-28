Nissan выпустит новое купе 400Z

Японская компания Nissan представит новое спортивное купе 400Z в 2023 году. По данным издания Motor1, автомобиль должен прийти на смену модели Nissan 370Z, которая производится с 2008 года. Новинка будет продаваться в Северной Америке, Китае и Европе. Ее основными конкурентами станут Toyota Supra и BMW Z4, пишет газета "Известия".

Отмечается, что Nissan 400Z построят на базе 370Z. Внешне автомобили не сильно будут отличаться друг от друга. Что касается двигателей, то новинку оснастят 3,0-литровым бензиновым мотором мощностью 400 л.с. Электрические или гибридные версии купе автопроизводитель выпускать не планирует.

Также существует вероятность того, что дочернее подразделение японской марки Nismo разработает в будущем более мощную модификацию автомобиля.

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