Nissan выпустит новое купе 400Z | АВТОСТАТ

Nissan выпустит новое купе 400Z

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Nissan выпустит новое купе 400Z

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2019. Новые автомобили: мнения автовладельцев (четвертая волна)
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Японская компания Nissan представит новое спортивное купе 400Z в 2023 году. По данным издания Motor1, автомобиль должен прийти на смену модели Nissan 370Z, которая производится с 2008 года. Новинка будет продаваться в Северной Америке, Китае и Европе. Ее основными конкурентами станут Toyota Supra и BMW Z4, пишет газета "Известия".

Отмечается, что Nissan 400Z построят на базе 370Z. Внешне автомобили не сильно будут отличаться друг от друга. Что касается двигателей, то новинку оснастят 3,0-литровым бензиновым мотором мощностью 400 л.с. Электрические или гибридные версии купе автопроизводитель выпускать не планирует.

Также существует вероятность того, что дочернее подразделение японской марки Nismo разработает в будущем более мощную модификацию автомобиля.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: разработки nissan

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