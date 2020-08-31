Mercedes-Benz откажется от купе и кабриолета S-Class

Компания Mercedes-Benz подтвердила отказ от купе и кабриолета S-Class, производство которых будет завершено через год, а единственным обновлением для 2021 модельного года станет новый цвет Cirrus Silver.

Как пишет портал Motor.ru, причиной отставки купе и кабриолета S-класса источники называют экономию средств в рамках подготовки к разработке и выпуску новых электромобилей. Ассортимент нишевых моделей, к которым относятся относительно мелкосерийные и дорогие S Coupe и S Convertible, решено было сократить. В качестве замены Mercedes-Benz клиентам предложит купе AMG GT и новый родстер SL. Купе и кабриолет S-Class построены на платформе седана поколения W222, который выпускается уже около семи лет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mercedes-Benz опубликовала финальный тизер седана S-Class нового поколения, премьера которого состоится 2 сентября. Автомобиль с ниспадающей линией крыши в стиле спортивных купе можно будет отличить от предшественника благодаря другой головной оптике в стиле новых CLS и E-Class, а также увеличенной радиаторной решетке. О задней части кузова флагманской модели нового поколения можно судить по опубликованным ранее шпионским фотографиям, на которых видны горизонтальные фонари, соединенные хромированной линией.

Новый Mercedes-Benz S-Class создадут на масштабируемой платформе MRA II, разработанной специально для самых больших моделей немецкой марки. В состав доступного оборудования войдет адаптивная пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси – задние колеса будут поворачиваться под противоположным углом к передним для увеличения маневренности на малых скоростях.

В основной линейке двигателей будут шестицилиндровые моторы, работающие по технологии «мягкий гибрид», а также агрегаты V8. Кроме того, у модели будут модификации с наддувными «четверками», предназначенные для рынков с очень высокими налогами на двигатели с большим объемом. Наконец, новый S-Class сохранит двигатель V12, который впервые будет доступен в сочетании полным приводом.

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