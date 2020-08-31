КАМАЗ в 1 полугодии получил 32 млн рублей чистой прибыли по МСФО

Группа «КАМАЗ» по итогам первого полугодия 2020 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 32 млн рублей против убытка 3204 млн рублей за соответствующий период прошлого года. Консолидированная выручка Группы «КАМАЗ» составила 85 млрд рублей, превысив аналогичный показатель 2019 года на 9%, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, драйверами роста выручки стали продажи грузовых автомобилей на внутреннем рынке, в том числе на условиях финансового лизинга, и продажи пассажирского транспорта.

Рост выручки и предпринятые антикризисные мероприятия по снижению затрат привели к улучшению операционной деятельности и обеспечили положительный операционный денежный поток в сумме 7554 млн рублей (-11,3%). Показатель EBITDA за отчетный период составил 6062 млн рублей. Успехи в текущей операционной деятельности позволяют поддерживать оптимальный уровень инвестирования в развитие новых передовых проектов в сложных экономических условиях.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ по итогам первого полугодия 2020 года выпустил 16647 грузовых автомобилей и машинокомплектов, что на 11,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом КАМАЗ за первые шесть месяцев 2020-го реализовал на российском рынке 12976 автомобилей, что на 4% лучше показателей аналогичного периода прошлого года и на 9% выше бизнес-плана, утвержденного советом директоров компании. Экспорт грузовиков «КАМАЗ» вырос на 37% и составил 1890 автомобилей и машкомплектов. Также Группой «КАМАЗ» с начала года поставлено потребителям 725 единиц пассажирского транспорта (автобусы, электробусы), что на 71% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, КАМАЗ продолжил реализацию инвестиционной программы, проектов развития и вывода на рынок нового модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» поколения К5. В отчетном периоде, в частности, были представлены новое поколение электробусов, электрошасси для спецтехники, тягачи на СПГ, а также новые логистические решения в области автономных транспортных средств.

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