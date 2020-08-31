Правительство втрое увеличило размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ

Регионы получат больше средств для стимулирования перевода автотранспорта с бензина на газ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн рублей. Она предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие энергетики», сообщает пресс-служба правительства РФ. Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ. Напомним, в июне правительство увеличило ранее действовавший норматив с 30% до 60%.

Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведется работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.

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