В автопарке России зарегистрировано около 8 тысяч электромобилей

На 1 июля 2020 года в России насчитывалось 7 925 легковых электромобилей, представленных 10 марками.

Наибольшую долю в парке занимает Nissan, на него приходится более 85% от общего объема. В количественном выражении это 6 747 экземпляров. На втором месте - Tesla c долей около 6% (457 шт.), на третьем - Mitsubishi (346 шт.). В пятерку марок-лидеров входят также Jaguar (167 шт.) и LADA (96 шт.). Остальные марки присутствуют в парке в количестве, не превышающем 50 экземпляров (BMW, Renault, Hyundai, Peugeot и JAC).

Больше всего электрокаров стоит на учете в Приморском крае - 1 138 шт. На втором месте по объему - электропарк Иркутской области (843 шт.). Москва в этом рейтинге только на третьей позиции (672 шт.). В пятерку лидеров входят также Краснодарский край (566 шт.) и Хабаровский край (565 шт.). Далее следуют Московская область (301 шт.), Новосибирская область (300 шт.), Амурская область (265 шт.), Красноярский край (223 шт.), а замыкает ТОП-10 регионов Санкт-Петербург, где зарегистрировано 205 электрокаров.

Отметим, что хотя бы по 1 экземпляру автомобиля на электротяге есть в 82 регионах страны.

Какие модели электромобилей можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».