Рынок люксовых автомобилей с пробегом снизился на 3%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2020 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 1073 единицы. Это на 3,2% меньше результата годичной давности (1108 шт.).

Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне наибольшее предпочтение отдают представителям марки Bentley, на долю которого приходится почти 35% от общего объема. Это эквивалентно 371 перепроданному экземпляру за отчетный период. На втором месте по популярности - Mercedes-Benz Maybach, показатель которого на вторичном рынке составил 305 экз. Третье место в этом рейтинге занимает бренд Maserati с результатом 160 экз. Кроме них, в нашей стране в январе-июле было перепродано 113 автомобилей марки Rolls-Royce, 53 Lamborghini, 44 Ferrari, 27 Aston Martin.

Свыше половины (58%) подержанных люксовых машин было приобретено в Москве и Подмосковье (498 и 122 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга поставили на учет 103 таких автомобилей, Краснодарского края – 54. ТОП-5 регионального рейтинга замыкает Свердловская область (25 шт.). Также стоит отметить Ростовскую область (20 шт.), Татарстан (15 шт.), Новосибирскую область (12 шт.), Приморский край и Воронежскую область (по 11 шт.). В 4 субъектах РФ за семь месяцев нынешнего года было перерегистрировано по 10 автомобилей с пробегом сегмента Luxury (Самарская и Ленинградская области, Республика Дагестан, Ставропольский край. Еще в 50 регионах поменяли своих владельцев 162 роскошных автомобиля.

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