Авторынок Западной Европы в июле снизился на 2%

Продажи легковых автомобилей в Западной Европе в июле снизились на 2,2% до 1 млн 159 тыс. 724 машин. Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, за семь месяцев 2020 года реализация автомобилей в Западной Европе составила 5 млн 749 тыс. 287 единиц – на 35% меньше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в июле вновь стала Германия, где было продано 314938 машин (-5,4%). Второе место заняла Франция с показателем 178982 проданных автомобиля (+3,9%). Третий результат среди европейских авторынков показала Великобритания – 174887 реализованных машин (+11,3%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертое место в европейском рейтинге. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили 141411 единиц (+8,9%).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия, чьи дилеры реализовали 136455 автомобилей (-11%). Добавим также, что авторынок Испании в июле увеличился на 1,1%% и составил 117929 машин.

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