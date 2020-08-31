Минпромторг оценил программу импортозамещения автокомпонентов до 2027 года в 200 млрд рублей

Объем программы импортозамещения в автокомпонентной отрасли страны за весь период с 2018 до 2027 год составит порядка 200 млрд рублей, при этом 70% суммы из разных источников будет направлено до 2024 года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы эту программу сверстывали несколько лет назад, общий объем в целом по импортозамещению по автокомпонентам - около 200 млрд рублей. Складывается он из многих источников, в том числе из источников самих предприятий, это привлечённые средства, это бюджетное софинансирование, которое мы также будем предусматривать как прямое, так и за счёт возвратных средств и ФРП. Объем существенный, это будет также влиять на поступательное импортозамещение", - сказал министр, которого цитирует агентство "Прайм".

По его словам, эта программа уже реализуется с 2018 года, и часть средств из указанного объёма уже направлена и со стороны бюджетов и привлечена предприятиями. "Программа рассчитана была до 2027 года, 70% суммы будет направлено из разных источников до 2024 года, оставшиеся - до 2027-го", - пояснил Д.Мантуров.

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