У электромобиля Jaguar I-Pace появилась младшая версия

До сих пор у электрического кроссовера Jaguar I-Pace была всего лишь одна модификация EV400 с двумя 200-сильными электромоторами (по одному на каждой оси). Выбор появился только сейчас, причем новая базовая версия EV320 доступна пока лишь на нескольких европейских рынках, пишет издание «Авторевю».

Младший I-Pace также имеет полный привод с двумя двигателями, но отдача каждого из них снижена с 200 л.с. и 348 Нм до 160 л.с. и 250 Нм. Суммарная мощность – 320 вместо 400 л.с., крутящий момент – 500 вместо 696 Нм. В итоге время разгона до «сотни» выросло с 4,8 до 6,4 с. А ограничитель максимальной скорости перенастроен с 200 на 180 км/ч.

При этом версия EV320 имеет ту же тяговую батарею емкостью 90 кВт/ч, что и модификация EV400. Поэтому пробег на одной зарядке у них одинаковый – 470 км по циклу WLTP. Зато сэкономить при покупке младшей модификации можно почти 10 тыс. евро: в Германии цены начинаются с 75350 евро за машины в единственной комплектации SE. Правда, у версии EV400 есть комплектация S за те же деньги, но оснащение у нее будет заметно проще. Скорее всего, позже исполнение S появится и у «триста двадцатого» Ягуара, и он станет еще немного дешевле.

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