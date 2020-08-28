Honda в октябре начнет продажи мини-электромобиля | АВТОСТАТ

Honda в октябре начнет продажи мини-электромобиля

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Honda в октябре начнет продажи мини-электромобиля

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Японская компания Honda представила субкомпактный электромобиль Honda, продажи которого начнутся 30 октября. Модель будет оснащена электромотором мощностью 136 или 154 л.с. в зависимости от модификации установки. На одном заряде четырехместный электрохэтчбек будет способен преодолеть от 259 до 283 км. Стоимость Honda e составит от 4,5 миллиона до 4,95 млн японских иен (по нынешнему курсу – от 42,5 тысячи до 46,7 тыс. долларов), сообщает агентство "Прайм".

Планируется реализовывать в год около 1000 таких автомобилей, которые будут впервые в мире оборудованы приборной доской широкого обзора с пятью экранами. На экран, в частности, можно будет выводить изображения со смартфонов.

Автомобиль будет оснащен функцией распознавания голоса, почувствует, что водитель сел за руль и включит зажигание, для движения будет достаточно переключить передачу и нажать на газ. Питание будет выключено автоматически, как только водитель выйдет из машины и закроет дверь. Система зеркал и заднего обзора оснащена четырьмя электронными камерами, которые выводят изображения в высоком качестве на боковые экраны панели управления автомобиля.

Радиус управления автомобиля составляет 4,3 метра, что легко позволяет делать разворот на двухполосной дороге. Специальные камеры и сенсоры помогают легко поставить автомобиль на стоянку с ограниченным пространством.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки электромобили honda

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