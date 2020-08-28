Кроссовер KIA Sorento впервые стал подзаряжаемым гибридом

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, который доберется до России с двумя моторами на выбор – это бензиновый атмосферник и турбодизель, в Европе получит совсем другой набор агрегатов. Уже началось производство базовой гибридной версии, а теперь представлен более сложный подзаряжаемый вариант KIA Sorento Plug-in Hybrid, сообщает издание «Авторевю».

Под капотом установлена та же бензиновая турбочетверка 1.6 T-GDI (180 л.с., 265 Нм), что у начального гибрида. Но в 6-ступенчатый «автомат» встроен более могучий электромотор, который выдает 91 л.с. и 304 Нм. Совокупная отдача этого тандема достигает 265 л.с. и 350 Нм: это самая мощная версия Sorento на европейском рынке. Хотя для США у KIA также есть вариант с турбомотором 2.5 T-GDi (281 л.с., 421 Нм).

KIA Sorento Plug-in Hybrid также имеет полный привод, а главное различие двух гибридов – литий-ионный тяговый аккумулятор. Если у начальной модификации он имеет емкость всего 1,49 кВт/ч и расположен под сиденьем переднего пассажира, то Plug-in Hybrid оснащен батареей на 13,8 кВт/ч, которая установлена под полом салона и вдобавок имеет жидкостное охлаждение. Предусмотрен чисто электрический ездовой режим, но в компании пока не заявили дальность хода на одной зарядке.

Plug-in Hybrid предложен как с пятиместным, так и с семиместным салоном, причем гибридная начинка почти не повлияла на простор в салоне. Да и объем багажника уменьшился незначительно: с 910 до 898 л у пятиместной версии и со 187 до 175 литров – у семиместной. Старт продаж подзаряжаемых Sorento запланирован на начало 2021 года, а базовые гибриды начнут продавать уже этой осенью.

KIA Sorento четвертого поколения – первая модель, созданная на новой платформе, которая разработана специально для среднеразмерных кроссоверов. Она позволила оснащать этот автомобиль силовыми установками на базе новых двигателей Smartstream, использующими электрическую энергию.

Ширина нового Sorento составляет 1900 мм, что на 10 мм больше, чем у третьего поколения модели. Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с предшественником (до 4810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. Визуально Sorento выглядит более стремительным, даже несмотря на то, что высота автомобиля тоже увеличилась на 10 мм. Выросло на 30 мм и во многом определяющее облик автомобиля расстояние от центра передней оси до оснований передних стоек крыши, капот визуально удлинился.

Четвертое поколение Sorento стало результатом сотрудничества специалистов глобальной сети дизайн-центров KIA. На кузове появились новые острые линии и изгибы – внешность кроссовера проработана значительно более детально на фоне сглаженных форм предыдущей модели Sorento Prime. Профиль изменился в пропорциях, появились более современные геометрические элементы, силуэт стал стремительнее.

Основным элементом передней части автомобиля остается решетка радиатора в фирменной стилистике KIA «улыбка тигра», однако теперь она выглядит по-новому: решетка стала шире, и в нее естественным образом оказались интегрированы основные фары, в которые встроены светодиодные ходовые огни новой формы. На Sorento появились вертикальные задние фонари, которые своей поверхностью заходят на боковую плоскость задних крыльев.

Среднеразмерный кроссовер Sorento почти два десятилетия остается одной из ключевых моделей в глобальной линейке KIA. С момента выхода на рынок в 2002 году первого поколения в мире продано более 3 млн экземпляров Sorento.

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