«Рольф» в 1 полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 92%

Компания «Рольф» объявила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2020 года. Выручка компании в отчетный период достигла 90347 млн рублей, что на 20,8% меньше результатов аналогичного периода прошлого года. Показатель EBITDA за первое полугодие 2020-го составил 3842 млн рублей, сообщает пресс-служба дилера. Чистый долг по состоянию на 30.06.2020 года – 20981 млн рублей, соотношение чистый долг/EBITDA на 30.06.2020 года – 2,64. Чистая прибыль «Рольф» в первом полугодии 2020 года составила 1106 млн рублей, что на 92% больше результатов января – июня прошлого года.

«Несмотря на жесткие карантинные меры, действовавшие в апреле и мае, компания «Рольф» смогла по итогам полугодия увеличить чистую прибыль на 92%. Значительный вклад в динамику показателя внесли направления продаж автомобилей с пробегом и сервисного обслуживания автомобилей. Также в прошлом году «Рольф» завершил все крупные инвестиционные проекты, включая запуск мегамолла автомобилей с пробегом Рольф Северо-Запад рядом с торговым центром «Вэйпарк», открытие дилерских центров KIA и BMW в московском регионе, Porsche в Санкт-Петербурге. Эти новые автоцентры также внесли свою лепту в общий результат компании», – комментирует главный финансовый директор «Рольф» Александра Озерянова.

Портфель брендов компании «Рольф» включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, smart, Toyota и Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

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