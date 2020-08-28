Российский завод Haval ушел в корпоративный отпуск

Российский завод Haval в Тульской области приостановил производство автомобилей на период двухнедельного корпоративного отпуска, который начался на предприятии с 24 августа. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус».

«Чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос и обеспечить успешное развитие, завод наращивает темпы производства. Это приводит к созданию рабочих мест: объявлен дополнительный набор сотрудников и к середине августа 2020 года на заводе Haval привлечено более 250 сотрудников. Кроме того, в сентябре будет запущена вторая смена на сборке рамных внедорожников Haval H5 и H9», – рассказали в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус».

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. По итогам первого полугодия 2020 года в соответствие с планом продаж с конвейера предприятия сошел 4351 автомобиль Haval. Совокупная доля бестселлеров F7 и F7x составила более 75% от общего местного производства в отчетный период.

Напомним, российский завод Haval был открыт в 2019 году и стал для бренда первым зарубежным предприятием полного цикла. Производственная мощность предприятия на первом этапе составляет 80 тыс. автомобилей в год (полная мощность – 150 тыс. автомобилей в год). В марте 2020-го компания Haval объявила о планах вложить 17,75 млрд рублей в строительство собственного завода по производству двигателей в Тульской области. Производственная мощность предприятия составит 80 тыс. моторов в год. Двигателями местного производства планируется оснащать более 90% кроссоверов и внедорожников Haval в России.

В каких городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».