Капитализация Tesla за два месяца выросла вдвое

Рыночная стоимость американского производителя электромобилей Tesla Inc. превысила 400 млрд долларов. Около двух месяцев назад она составляла 200 млрд долларов, а отметка в 100 млрд долларов была впервые преодолена в январе этого года, пишет агентство «Интерфакс».

Tesla является самой дорогой автомобильной компанией мира. В среду она превзошла по рыночной стоимости Johnson & Johnson. В настоящее время в фондовом индексе Standard & Poor's 500 всего семь компаний обходят по капитализации Tesla, включая Visa Inc. (447 млрд долларов) и Apple Inc. (2,16 трлн долларов).

Как отмечается, нынешняя стоимость Tesla превышает ВВП Израиля, Ирландии и Гонконга. Она в четыре раза больше, чем капитализация IBM. Также на данную сумму можно купить 10,53 млн электромобилей Model 3 в базовой комплектации.

Напомним, ранее Tesla отчиталась о прибыли за второй квартал 2020 года выше прогнозов, что стало для нее четвертым подряд кварталом в плюсе. Согласно отчету компании, выручка составила 6,04 млрд долларов при ожиданиях 5,37 миллиарда. При этом чистая прибыль составила 107 млн долларов (в первом квартале – 16 миллионов). Разводненная прибыль на акцию составила 50 центов при прогнозах убытка в 1,04 доллара и против убытка в 2,31 доллара на акцию за второй квартал 2019 года.

Как отмечают в Tesla, бизнес компании проявил устойчивость в непростой период и несмотря на приостановку работы их основного производства в городе Фремонт из-за коронавируса на половину второго квартала. В Tesla рассчитывают, что достигнутый прогресс позволит успешно пройти и второе полугодие, и отметили рост производства на фоне спроса. Компания ставит своей целью реализовать в 2020 году более 500 тыс. автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам второго квартала 2020 года компания Tesla поставила 90,65 тыс. машин, что на 2,5% выше по отношению к первому кварталу, но на 5% меньше в годовом выражении. Поставки Model S и X составили 10,6 тыс. единиц, что меньше как в годовом, так и в квартальном выражении. А машин Model 3 и Y было поставлено 80,05 тыс. штук, что на 5% выше уровня первого квартала.

В том же квартале компания произвела 82272 электромобилей, это почти на 20% меньше по отношению к первому кварталу и на 5,5% ниже – ко второму кварталу 2019 года. Производство Model S и X составило только 6326 машин, это более чем вдвое меньше, чем в первом квартале текущего года и год назад. При этом автомобилей Model 3 и Y было произведено 75946 единиц – на 13% меньше по отношению к первому кварталу.

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