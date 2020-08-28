GAC представил в России новый кроссовер GS5

Компания GAC Motor представила в России новый среднеразмерный кроссовер GAC GS5, который поступит в продажу 5 сентября. По предварительной информации, новинка получит пять комплектаций, а цены будут варьироваться от 1,5 млн до 2 млн рублей, пишет портал «За рулем.РФ». Таким образом, стоимость GAC GS5 должна быть чуть ниже, чем у конкурентов, которыми в компании считают такие модели, как Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4.

На российском рынке GAC GS5 будет представлен с безальтернативным 1,5-литровым 137-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с 6-диапазонным автоматом японского производителя Aisin. Автомобиль отвечает экологическому стандарту Евро-5 и рассчитан на потребление неэтилированного бензина АИ-92. Кроссовер предложат в переднеприводном исполнении, хотя технически он может быть и полноприводным. Дорожный просвет, по данным производителя, составляет 205 мм.

Оснащение GAC GS5 включает независимую подвеску, антипробуксовочную систему (TCS), систему распределения тормозных усилий, антиблокировочную тормозную систему (ABS), а также систему помощи при начале движения в гору или на спуске. Также автомобиль получит круиз-контроль, вентиляцию сидений, панорамную крышу и автоматические фары, реагирующие на количество осадков и уровень освещенности. Кроме того, GAC GS5 оснащен мультимедиа-системой с поддержкой Bluetooth и камерами заднего вида высокого разрешения для контроля заднего хода.

Новый среднеразмерный кроссовер GAC GS5 расширит линейку GAC Motor в России, где на данный момент уже представлен внедорожник GS8 и минивэн GN8. Первыми новинку смогут оценить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Нижнего Новгорода, Саратова и Сургута.

Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в компании «ГАК Мотор Рус», по итогам 2020 года в России планируется реализовать 1500 автомобилей. При этом локомотивом продаж GAC Motor на российском рынке должен стать новый кроссовер кроссовер GS5.