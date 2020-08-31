Итальянский авторынок в июле сократился на 11% | АВТОСТАТ

Итальянский авторынок в июле сократился на 11%

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Итальянский авторынок в июле сократился на 11%

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Автомобильный рынок Италии в июле снизился на 11% и составил 136455 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), темпы падения продаж продолжают замедляться, однако оно все еще измеряется двузначной величиной. По итогам семи месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 720620 единиц (-41,7%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в июле реализовал 19536 машин (-3%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 14489 единиц (+0,2%). На третьей строчке идет Ford с показателем  9259 реализованных автомобилей (-2,8%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (7459 шт., -18,2%) и Renault (7316 шт.,- 21,2%).

Узнать, сколкьо стоят автомобили этих марок на российском рынке, можно на сайте «Цена авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: италия авторынок европы автомобильные рынки мировой авторынок

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