Geely в июле увеличила продажи в России на 69%

Российские дилеры Geely в июле реализовали 1338 автомобилей, что на 69% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2020 года в России было продано 5837 машин китайской марки (+21%), согласно данным АЕБ.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в июле стал флагманский кроссовер Atlas, чьи продажи составили 659 машин (-1%). Второе место по популярности занял новый компактный кроссовер Geely Coolray с показателем 462 реализованных автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале 2020 года компания Geely планирует привезти в Россию новый купе-кроссовер FY11. Кроме того, во втором квартале 2021-го на российском рынке должен появиться кроссовер Geely Atlas Pro, производство которого будет налажено на белорусском заводе «БелДжи».

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».