Hyundai опубликовала первое изображение нового миникара

Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение автомобиля-«мыльницы», разработанного в дизайнерском центре Hyundai в Европе. Модель будет скоро доступна для клиентов в Европе, сообщает пресс-служба корейской марки. Термин «мыльница» («soapbox») относится к безмоторному, приводимому в движение гравитацией транспортному средству.

Миникар Hyundai Soapbox окрашен в желтый цвет с расположенным сбоку логотипом Hyundai. Автомобиль имеет пологий силуэт под углом 45 градусов. Открытые колеса и заниженная рама создают динамичный облик модели. Можно различить и длинные, прямые линии, проходящие под углом поперек кузова, – явное сходство с концепт-каром «45».

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