Испанский авторынок в июле вышел «в плюс»

Испанский авторынок в июле увеличился на 1,1% и составил 117929 машину. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительный результат обусловлен запуском программы обновления автопарка, которая была разработана испанским правительством и предполагает выплату субсидий покупателям новых машин. По итогам семи месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой стране составили 457782 единицы (-43,4%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в июле стал Volkswagen, реализовавший 9608 автомобилей (+19,2%). На втором месте идет Peugeot, который увеличил продажи на 10,2% до 9144 единиц. Третью строчку занимает местный SEAT, чей результат составил 8872 машины (-25,3%). Замыкают пятерку лидеров Renault (8708 шт., +28,8%) и Toyota (8382 шт., +33,8%).

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