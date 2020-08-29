Мировой авторынок в июле снизился на 7%

Мировой авторынок в июле снизился на 6,8% до 6 млн 680 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам семи месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 39 млн 401 тыс. единиц (-24,6%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в июле остается Китай с показателем 2 млн 035 тыс. машин, что на 13,2% выше показателя годичной давности. Как отмечается, положительная динамика наблюдается третий месяц подряд. При этом в июле зафиксирован наибольший рост за последние два с лишним года, чему отчасти способствовали опасения второй волны коронавируса со стороны потребителей. Между тем, запасы машин у дилеров в прошлом месяце продолжили увеличиваться, в связи с чем стоит ожидать от дилеров дальнейших скидочных акций. В Америке было реализовано 1 млн 238 тыс. автомобилей – на 11,2% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июле составили 1 млн 269 тыс. машин (-5,7%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 17,6% до 382,5 тыс. единиц, а локомотивами роста стали Россия и Турция.

В Южной Америке местные дилеры продали 192,3 тыс. автомобилей, что на 31,5% меньше по сравнению июлем прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (390,5 тыс. шт., -13,9%), Канаду (163,9 тыс. шт., -5,5%) и Корею (160 тыс. шт., +7,9%).

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