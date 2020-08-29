Jeep в июле увеличил продажи в России на 60%

Российские дилеры Jeep в июле реализовали 197 внедорожника, что на 60% больше по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев 2020 года продажи Jeep составили 850 автомобилей (-24%), согласно данным АЕБ.

Самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee – в прошлом месяце было реализовано 77 таких автомобилей (+38%). Внедорожник Jeep Wrangler был продан в количестве 46 экземпляров (+18%). Замыкает тройку бестселлеров Jeep кроссовер Cherokee, чей результат составил 30 машин против 3 единиц годом ранее.

В каких городах есть дилерские центры Jeep, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».