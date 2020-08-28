Volkswagen раскрыл дизайн электрического кроссовера ID.4

Компания Volkswagen опубликовала новые изображения кроссовера ID.4, премьера которого которого состоится в конце сентября.

Кроссовер ID.4, как и уже поступивший в продажу хэтчбек ID.3, базируется на платформе MEB. Известно, что на первом этапе покупателям будет доступна заднеприводная модификация, а вариант с приводом на все четыре колеса появится позже. Запас хода превысит 500 км по циклу WLTP, пишет портал Motor.ru.

Информация о силовых установках пока есть только для китайского рынка: там электромобиль будут продавать с одним электромотором мощностью 204 л.с. В Китае модель предложат в двух версиях, которые можно будет отличить по задним бамперам и фонарям, а также дизайну передней части. Причем за их сборку отвечают разные заводы: вариант ID.4 Crozz встанет на конвейер FAW-Volkswagen, а ID.4X будет выпускать SAIC-Volkswagen. Помимо Китая модель будет предложена в США и Европе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen начала серийное производство электрического кроссовера ID.4 в Китае и Германии, а на заводе в Чаттануге, США, модели ID.4 начнут сходить с конвейера в 2022 году.Выпуская ID.4, Volkswagen подтверждает амбициозные планы стать лидером рынка электрической мобильности. С этой целью в период до 2024 года концерн планирует инвестировать около 33 млрд евро, из которых 11 млрд евро предназначены для марки Volkswagen. В 2025 году объем производства электромобилей Volkswagen должен достичь 1,5 млн единиц.

«Volkswagen добавляет электромобиль в свою линейку класса компактных SUV, самого быстрорастущего сегмента мирового рынка, – отмечает генеральный директор марки Volkswagen Ральф Брандштеттер. – Это уже вторая модель после ID.3, созданная на основе модульной платформы электрического привода (MEB). В перспективе автомобиль будет производиться и продаваться в Европе, Китае, а затем и в США. Таким образом мы масштабируем платформу MEB на мировом уровне и закладываем экономическую основу успеха нашего семейства ID.».

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