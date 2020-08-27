Chery раскрыла комплектации нового Tiggo 7 Pro для России

Компания Chery раскрыла комплектации нового кроссовера Tiggo 7 Pro для российского рынка. Новинка получит три версии, причем младшей станет комплектация Luxury, что красноречиво говорит об оснащении машины, пишет портал «Китайские автомобили». В ней кроссовер получит полностью светодиодную оптику, 17-дюймовые литые диски, круиз-контроль, электронный тормоз с Autohold. Предусмотрен бесключевой доступ и запуск мотора кнопкой. В «зимний» пакет вошли обогрев передних сидений и боковых зеркал. За климат отвечает электрический кондиционер. В салоне доступны два сенсорных экрана: на 10 дюймов для мультимедиа и на 8 – для управления различными опциями. Кроме того, в панели приборов имеется 7-дюймовый цветной монитор. Руль регулируется по вылету и наклону, передние сиденья – в 6 и 4 направлениях соответственно. Центральные подлокотники расположены и спереди, и сзади. Доступны камера заднего вида, датчик света и функция Follow me home.

В версии Elite диски становятся 18-дюймовыми, зеркала складываются, багажник открывается без помощи рук, а водительское кресло регулируется кнопкой. Спереди добавляются боковые подушки безопасности. В салоне есть атмосферная подсветка, сиденья обиты кожей. «Зимний» пакет дополняется по максимуму – обогреваются переднее стекло, форсунки, руль и задний ряд сидений. Вместо кондиционера доступен двухзонный климат-контроль.

Наконец, в комплектации Prestige российский Chery Tiggo 7 Pro получит двухцветную окраску кузова, панорамную крышу, шторки безопасности. Солнцезащитные козырьки оснащаются подсветкой зеркал. Сзади – отдельные потолочные светодиодные светильники. Из опций добавляются круговой обзор, датчик дождя, электрорегулировки сиденья пассажира и беспроводная зарядка.

Новый Chery Tiggo 7 Pro будет доступен с одним силовым агрегатом – бензиновым двигателем 1.5 Turbo мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, который сочетается с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера Chery Tiggo 7 Pro до 100 км/ч за 9,8 сек, максимальная скорость – 186 км/ч. Расход топлива на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 6.6 литра, в комбинированном режиме – 8,2 литра и в городском – 10,8 литров. При этом инженеры Chery сохранили настройки двигателя для работы на бензине с 92 октановым числом.

Новый Chery Tiggo 7 Pro займет место в линейке автомобилей Chery между моделями Tiggo 7 и Tiggo 8. Также как и Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8, новинка построена на платформе T1X. По сравнению с нынешним поколением Tiggo 7 новинка на 68 мм длиннее, на 5 мм шире и на 35 мм выше, габариты автомобиля составляют 4500х1842х1705 мм, колесная база достигает 2670 мм. Объем багажного отделения равен 475 литрам. В случае, когда задние сиденья сложены, объем багажника увеличивается до 1500 литров. Клиренс Tiggo 7 Pro равен 190 мм, угол въезда – 20 градусов, угол съезда – 21 градус. Автомобиль имеет независимую подвеску типа McPherson спереди и многорычажную независимую подвеску сзади.

Что качается экстерьера, передняя решетка Tiggo 7 Pro выполнена в оригинальном стиле 3D-матрицы, матричные светодиодные фары заняли максимально высокое положение на стыке решетки радиатора и капота. Ярко выраженные линии профиля кузова автомобиля в сочетании с тремя текстурными боковыми линиями, плавно ниспадающей крыши к задней стойке кузова и выступом спойлера добавляют облику автомобиля стремительности. Характерной особенностью кроссовера Chery Tiggo 7 Pro являются задние светодиодные фонари, соединенные горизонтальной световой планкой. В Chery назвали конкурентов Tiggo 7 Pro в России

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery провела исследование на российском рынке среди потенциальных покупателей кроссовера Chery Tiggo 7 Pro. По результатам исследования было определено, что новинка составит конкуренцию переднеприводным версиям KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson. Как отмечается, кроссовер Tiggo 7 Pro отличается от моделей-конкурентов в сопоставимых комплектациях по стоимости более широким списком оснащения, входящим изначально в основу комплектации.

Так, основными преимуществами Tiggo 7 Pro перед моделями KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson потенциальные клиенты отметили: огромный панорамный люк, бесконтактный ключ с функцией дистанционного автозапуска двигателя, бесконтактное открытие двери багажника, кожаный салон с двойной стильной прострочкой, обогрев передних и задних сидений, а также всей поверхности лобового стекла, цифровую панель приборов и 10-дюймовый сенсорный основной экран, беспроводную зарядку для смартфонов, систему кругового обзора 360 градусов HD с режимом 3D и атмосферную подсветку салона, которую можно настраивать под цвет настроения, стиль вождения или ритмы музыки.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».