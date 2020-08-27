Volkswagen Golf в июле вернул лидерство на европейском рынке

Хэтчбек Volkswagen Golf по итогам июля вернул звание самой продаваемой моделью в Европе, которое утратил два месяца назад. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, это стало возможным благодаря лучшей доступности у дилеров восьмого поколения Golf, хотя этого было недостаточно, чтобы компенсировать падение продаж автомобилей предыдущей генерации. В то же время Renault Clio в прошлом месяце смог показать рост спроса, поскольку 89% его реализации пришлось на новое поколение модели.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 31169 реализованных машин (-3%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи составили 25054 автомобиля (+26%). Третий результат показала Skoda Octavia – реализация этой модели увеличилась на 18% до 22569 единиц. Далее идет Peugeot 208, на котором остановили свой выбор 20520 европейских покупателей (+19%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Renault Captur, разошедшийся тиражом 20361 экземпляр (+39%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 2008 (20006 шт., +56%), Volkswagen T-Roc (19977 шт., +12%), Opel/Vauxhall Corsa (19902 шт., +3%), Dacia Sandero (19219 шт., -8%) и Volkswagen Tiguan (19204 шт., -3%).

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