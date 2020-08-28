«Группа ГАЗ» разработала автобус на сжиженном природном газе

«Группа ГАЗ» разработала автобус ЛиАЗ-5292 LNG, работающий на сжиженном природном газе. После проведения тестовой эксплуатации Ликинский автобусный завод начнет подготовку к выпуску первой опытно-промышленной партии автобусов ЛиАЗ-5292 LNG, запланированному на четвертый квартал этого года, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Новая модификация автобуса ЛиАЗ-5292 LNG рассчитана на перевозку 106 пассажиров и сохраняет все преимущества базовой модели: низкий уровень пола, просторную накопительную площадку, систему книлинг, которая позволяет наклонять кузов автобуса в сторону дверей для удобной посадки и высадки пассажиров. В автобусе установлена система кондиционирования с равномерным распределением потоков воздуха по всему салону. ЛиАЗ оборудован механической аппарелью для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски, кнопками связи с водителем.

В автобусе ЛиАЗ-5292 LNG газовое топливо заправлено в криобак вместимостью 375 л, расположенный в заднем свесе машины. Объем криобака автобуса обеспечивает запас хода машины на одной заправке свыше 300 км. ЛиАЗ-5292 LNG комплектуется отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536.

Как отмечается, использование природного газа позволяет существенно снизить топливные затраты по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, природный газ является одним из самых экологичных видов моторного топлива. Основное преимущество технологий LNG по сравнению с другими видами газового топлива – большой запас хода между заправками.

Флагманская городская модель ЛиАЗ-5292 LNG стала первым российским сертифицированным автобусом, в котором применяется новое экологически чистое топливо. ЛиАЗ-5292 LNG расширяет линейку газовой техники «Группы ГАЗ», выпускающей модельный ряд автобусов и коммерческих автомобилей на сжатом природном газе (CNG).

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